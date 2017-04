Schorndorf. Am Mittwoch zwischen 14.30 Uhr und 16.30 Uhr wurde in der Werderstraße in ein Einfamilienhaus eingebrochen.

Ein Unbekannter drang über eine aufgebrochene Kellertüre in das Gebäude ein und entwendete eine Münzsammlung und Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro. Sollten am Mittwochnachmittag verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe aufgefallen sein, werden die Zeugen gebeten, sich mit der Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/ 2040 in Verbindung zu setzen.