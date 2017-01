Schorndorf.

Am Sonntag ist ein Einbrecher am Versuch in ein Mehrfamilienhaus einzudringen gescheitert. Der Unbekannte versuchte zwischen 12.15 Uhr und 21.15 Uhr vergeblich eine Balkontüre des Hauses im Bereich Schorndorf-Nord, oberhalb der Reinhardstraße, aufzuhebeln. Er verursachte dabei rund 500 Euro schaden.