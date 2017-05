Schorndorf Eine ideologische Feinstaubdiskussion

Jan Grube vom Fachbereich „Stadtentwicklung und Baurecht“ erklärte die Empfehlung der Verwaltung, auf die beantragte Messung zu verzichten, vor allem damit, dass die Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW) im Vergleich der Jahre 2010 und 2020 sowohl beim Feinstaub als auch beim Stickstoffdioxid flächendeckend einen Rückgang der Immissionsvorbelastung prognostiziert habe und dass auch die vorläufigen Ergebnisse der Schorndorfer Verkehrsentwicklungs- und Lärmaktionsplanung keine Hinweise lieferten, dass die auch nur befristete Einrichtung einer Feinstaub- und Stickstoffdioxid-Messstelle notwendig wäre.

„Ein Mittelzentrum im Verdichtungsraum“

Was auch mit der guten Durchlüftung des Stadtgebiets zu tun habe. Was Grünen-Stadtrat Wilhelm Pesch ganz anders sieht. Unbestritten sei, das Stickoxide und Feinstäube krank machten und dass in der Vergangenheit in Nachbarorten nachweislich Grenzwerte überschritten worden seien.

Als „nicht zielführend“ bezeichnete Pesch das in der Sitzungsvorlage genannte Argument, dass es sich bei Schorndorf gemäß Landesentwicklungsplan nicht um einen Ballungsraum handle, in dem der Straßenverkehr die dominierende Schadstoffquelle sei, sondern um „ein Mittelzentrum im Verdichtungsraum“, weshalb sich Schorndorf auch nicht auf der Prioritätenliste der LUBW für sogenannte Spotmessungen befinde. Der Grünen-Stadtrat blieb dabei: Eine ein- bis zweiwöchige Messung sollten der Stadt 3000 Euro wert sein.

Antrag „unehrlich-ideologisch“

Nachdem SPD-Stadtrat Martin Thomä einerseits konzediert hatte, dass Feinstaub „ein Riesenproblem“ sei, und andererseits relativiert hatte, dass nur zwölf Prozent der Feinstaubbelastung durch den Straßenverkehr verursacht seien, und er zu dem Schluss gekommen war, dass mit einer Messung allein gar nichts an Vorbeugung gewonnen sei, hieben CDU-Stadtrat Matthias Härer und FDP/FW-Stadtrat Konrad Hofer in dieselbe Kerbe – verschärft allerdings jeweils um den Vorwurf der Ideologie.

Er sei, so Härer unter Verweis etwa auf Holzfeuerungen und Kreuzfahrtschiffe als viel schlimmere Schadstoffproduzenten, „gegen eine Messung, die nichts bringt, außer dass sie Geld kostet und einer bestimmten Ideologie dient, nämlich der Verteufelung des Autoverkehrs“.

Als „unehrlich-ideologisch“ bezeichnete Konrad Hofer den Antrag, der darauf abziele, dass sich eine gegenüber dem Individualverkehr kritisch eingestellte Minderheit durchsetze und einer Mehrheit vorschreiben wolle, was sie zu tun habe.

"Machen wir dann eine eigene Schorndorfer Feinstaubpolitik?“

Den Hinweis auf Messungen in Urbach ließ Hofer nicht gelten: „Der einzige Urbacher Erfolg war, dass sie damit ins Fernsehen gekommen sind“, meinte der FDP/FW-Stadtrat. Schützenhilfe für diese Positionen gab’s von den CDU-Stadträten Manfred Bantel und Klaus Dobler.

„Was fangen wir denn mit Messergebnissen an: Machen wir dann eine eigene Schorndorfer Feinstaubpolitik?“, fragte Manfred Bantel in die Runde und ergänzte das Portfolio der Feinstaubproduzenten um die S-Bahn, die beim Einfahren in den Hauptbahnhof in Stuttgart mit ihrer Feinstaubwolke viel mehr Schaden anrichte als der Autoverkehr. Und Klaus Dobler meinte, um intelligente und der Feinstaubproblematik entgegenwirkende Systeme wie etwa eine sinnvolle Lenkung des Lkw-Verkehrs zu implementieren, brauche es keine Messung.