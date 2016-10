Schorndorf Job- und Karrieretage in Schorndorf

Bei den Job- und Karrieretagen zeigen in diesem Jahr 29 Aussteller in der Barbara-Künkelin-Halle in Schorndorf, welchen Beitrag sie zum Erfolg im Beruf der Besucher beitragen können. Foto: Zürn / ZVW (Archivbild)

Schorndorf. „Eine Berufsausbildung ist nach wie vor ein solides Fundament für die berufliche Zukunft!“, sagt Jürgen Kurz, Leiter der Agentur für Arbeit in Waiblingen. In der heutigen Berufswelt gewinne jedoch lebenslanges Lernen immer mehr an Bedeutung. Auf Weiterbildung und Aufstiegsmöglichkeiten liegt der Schwerpunkt der zweiten „Job- und Karrieretage“, die der Zeitungsverlag in Schorndorf veranstaltet.

Am Freitag und Samstag bieten 29 Aussteller in der Barbara-Künkelin-Halle in Schorndorf ein breites Spektrum an Themen von der Aus- und Weiterbildung, über Kursangebote und Karriere bis zum Wiedereinstieg und Fördermöglichkeiten. Zur Premiere im vergangenen Jahr zählte die Messe rund 1400 Besucher. Auch in diesem Jahr rechnet Jens Wichering, der für den Zeitungsverlag die Messe organisiert, mit einem großen Interesse. Neu sind nicht nur viele Aussteller. Neu sind die Öffnungszeiten, nämlich Freitag von 14 bis 18 Uhr und Samstag von 11 bis 18 Uhr. Erstmals gibt es ein Speeddating, zu dem sich bereits rund 160 Bewerber angemeldet haben.

Speeddating für Bewerber

Beim Speeddating können Bewerber auf die Schnelle neun Arbeitgeber und 18 Berufe kennenlernen – und umgekehrt. Denn Fachkräfte sind knapp. Für die Aussteller ist die Messe eine Möglichkeit sich als Arbeitgeber und ihre Berufe und Arbeitsplätze zu präsentieren. Die „Job- und Karriere-tage“ sind keine Ausbildungsmesse im eigentlichen Sinne, betont Wichering und grenzt diese Messe von „Fokus Beruf“ ab, der kreisweiten Ausbildungsmesse.

Schwerpunkte liegen auf Weiterbildung

Schwerpunkte am Freitag und Samstag liegen auf Weiterbildung, Erfolg im Beruf und Karriere. „Im modernen Berufsalltag ist häufig nicht der Alleskönner gefragt, sondern die Fach- beziehungsweise Führungskraft, die teamorientiert ihre individuellen Fertigkeiten und Spezialkenntnisse mit einbringt“, sagte Jürgen Kurz in einem Interview zu den Job- und Karrieretagen. „Meiner Erfahrung nach sind die Fähigkeit sich an Veränderungen anzupassen und die Bereitschaft sich neuen Herausforderungen zu stellen grundlegend, um im Berufsleben voranzukommen. Edgar Hemmerich, Erster Bürgermeister der Stadt Schorndorf, spannte in einem Grußwort zur Messe den Bogen vom demografischen Wandel bis hin zum Zuzug von Flüchtlingen und ihrer Familien. „Auch hier ist es für uns sehr wichtig, gleich von vornherein für eine gute Aus- und Weiterbildung der Menschen zu sorgen.“ .