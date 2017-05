Schorndorf Exhibitionist nackt am Steuer

Schorndorf.

Eine junge Frau wurde am Mittwoch gegen 18.20 Uhr in der Wieslauftalstraße von einem völlig nackten Fahrer eines weißen 1er BMWs belästigt. Die Frau war zu Fuß unterwegs, als der Mann an ihr vorbeifuhr und dabei sich und sein Geschlechtsteil in ihre Richtung streckte. Die Polizei ermittelt - auch, ob der BMW anderen Personen, auch eventuell schon in der Vergangenheit, ebenfalls auffiel.