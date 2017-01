Schorndorf/Fellbach Mitarbeiter fallen auf Betrugsemail rein

Laptop am Arbeitsplatz. Foto: ZVW

Schorndorf/Fellbach.

Eine täuschend echte E-Mail sendetete ein Betrüger an mehrere Mitarbeiter zweier Unternehmen. Er gab sich in der E-Mail als deren Geschäftsführer aus und forderte seine "vermeintlichen" Mitarbeiter dazu auf, ihm eine große Geldsumme zu überweisen. Die E-Mail muss einen unverfälschten Eindruck gemacht haben, denn die Mitarbeiter führten die Überweisungen ohne Nachfrage durch. Die Betrugsfälle wurden aufgedeckt. In beiden Fällen entstand kein Schaden, da die Überweisungen rechtzeitig zurückgerufen und das Empfängerkonto gesperrt werden konnte.