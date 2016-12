Schorndorf Höhenfeuer des MC Buhlbronn

Schorndorf. Lodernde Glut strebte da am Mittwochabend dem Himmel entgegen. Mit atemberaubender Geschwindigkeit stoben die Flammen des Buhlbronner Sonnwendfeuers in die Höhe. In Schach gehalten wurden sie von den Männern der Feuerwehr. Drum herum gab’s laute Musik, zusätzliche Feuer in Blechtonnen, Rote Würste und Glühwein. Kalt werden konnte jedenfalls keinem, der sich in der Nähe des Zehn-Meter-Scheiterhaufens aufhielt.