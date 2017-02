Schorndorf.

Betroffen von einem Flächenbrand in der Nähe der Weinberge am Sünchenweg waren 800 bis 1000 Quadratmeter. Bei der Alarmierung am Montag um 14.30 Uhr hörte sich alles noch etwas dramatisch an. Das war’s am Ende aber gar nicht. Die Schorndorfer Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und zehn Mann anrückte, musste nur noch Glutnester ablöschen. Entstanden ist der Flächenbrand nach Ansicht des Schorndorfer Gesamtkommandanten Jost Rube vermutlich beim Verbrennen von Reisig.