Die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr Schorndorf wird am Freitag (24.03.) in der SWR-Sendung "Vereinsmaier Gagstätter" vorgestellt. Foto: Freiwillige Feuerwehr Schorndorf

Schorndorf.

Am Freitag (24.03.) um 18.15 Uhr gibt die SWR-Sendung "Vereinsmaier Gagstätter" Einblick in die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr Schorndorf. Bereits im Oktober 2016 liefen dazu die dreitägigen Dreharbeiten. 180 Stunden Filmmaterial wurden produziert, um am Ende eine 30-minütige Dokumentation zu erhalten.