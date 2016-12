Schorndorf Fußgängerin schwer verletzt ZVW, 23.12.2016 11:31 Uhr

Symbolbild. Foto: pixabay.com

Schorndorf.

Eine 42 Jahre alte Fußgängerin wurde am Donnerstagnachmittag (22.12.) auf einem Fußgängerüberweg in der Stuttgarter Straße von einem Pkw erfasst und schwer verletzt. Die Fußgängerin wollte am Kalaher Platz den Zebrastreifen überqueren, als eine 52 Jahre alte Renault-Lenkerin die Stuttgarter Straße in Richtung Stadtmitte befuhr und die Frau erfasste. Die Fußgängerin wurde mit dem Rettungsdienst ins Krankenaus eingeliefert. Sachschaden am Fahrzeug war nicht entstanden.

