Schorndorf Gefährliche Fahrmanöver auf B29

Schorndorf . Eine 22-Jährige wurde am Dienstagnachmittag durch den Fahrer eines VW Kombi auf der B29 gefährdet.

Die junge Frau war gegen 15.30 Uhr mit ihrem türkisfarbenen Ford Ka in Richtung Stuttgart unterwegs, als der VW-Fahrer zwischen den Anschlussstellen Urbach und Schorndorf-West die Frau zwei Mal rechts überholte und jeweils so knapp vor ihr einscherte, dass sie gefährdet wurde und ins Schlingern geriet. Der VW-Fahrer verließ die B29 dann an der Ausfahrt Winterbach.

Zeugen, denen die Überholmanöver bzw. die Fahrweise des Passat-Fahrers aufgefallen sind, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schorndorf unter Telefon 07181/2040 zu melden.