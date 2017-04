Am Mittwoch gegen 16.45 Uhr hatte 22-Jähriger vor dem Abbiegen offenbar zu spät gebremst, als er in die Straße Erlenwiesen einbog. Sein Audi kam deshalb nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Laternenmast. Der Autofahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden an dem Auto beläuft sich auf 2000 Euro.