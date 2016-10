Schorndorf Gnitze Reime und treffende Pointen

Schorndorf-Oberberken. Viertele schlotzen und in gemütlicher Runde heiter gereimten schwäbischen Versen lauschen: Dazu bot sich im Oberberkener Gasthof Hirsch kürzlich die Gelegenheit. Bereits zum zweiten Mal fand dort ein Mundartstammtisch statt. Eine Runde, der man als Schwabe ein möglichst langes Leben wünschen möchte.

Wer heiraten will, braucht nicht nur Mut. Wichtig ist, dass alles stimmt: Das Liebesleben darf nicht zu kurz kommen, das Geld sollte nicht allzu knapp und die Verwandtschaft halbwegs zufrieden sein mit der Wahl. „Doch s’ Wichtigsch auf Dauer, liabe Leit, isch’s Kocha, seit jeher ond ned erschd heit“, reimt Rolf Gerlach und erzählt: Beim Karle stimmte alles, bis auf den geliebten Erbsenbrei, der ihn regelmäßig zur Weißglut treibt: „Er haut auf an Disch, dass no so kracht, so hot mei Mudder den Brei nia gmacht.“ Als der Brei dann eines Tages sogar anbrennt, denkt seine Frau schon: „Jetz isch ällas aus“. Doch siehe da: „Der Karle schiebt von dem Erbsabrei oin Leffel noch am andra nai, endlich hoscht, er strahlt ond lacht, den Brei so wia mai Muddr gmacht.“ Und der Stammtisch lacht und applaudiert.

Video: Rolf Gerlach - "Dr Lehmbolla".

Rolf Gerlach, der an diesem Abend den Oberberkener Hirsch unterhält, ist ein literarischer Spätzünder. Erst mit 50 Jahren schrieb der pensionierte Pleidelsheimer Schulrektor sein erstes Gedicht – natürlich im feinsten Stuttgarter Schwäbisch. Verwandschaft verpflichtet nun mal, schließlich ist seine Gattin Erika die Tochter des legendären Erich Hermann, besser bekannt als das „Rundfunk-Fritzle“. Doch statt zu parodieren und Stimmen anderer zu imitieren setzte Gerlach von Beginn an auf seine eigene Stimme. In seinen Gedichten spiegelt sich Erlebtes und Erzähltes, stets gnitz und meist mit einer treffenden Pointe. Mittlerweile sieben Bücher hat der 78-Jährige mit ihnen gefüllt. Für seine Verdienste um die Erhaltung der Mundart erhielt er 2005 das Bundesverdienstkreuz.

