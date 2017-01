Schorndorf.



Die Polizei sucht Zeugen: Am Freitag gegen 17.40 Uhr versammelten sich beim McDonalds Restaurant am Schorndorfer Bahnhof etwa 20 bis 30 Jugendliche. Mehrere der Jugendlichen beschädigten dort abgestellte Fahrräder und klauten auch eines davon. Im Anschluss entfernte sich die Gruppe dann in Richtung

des Schorndorfer Marktplatzes. Die Polizei Schorndorf bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07181/204-0 zu melden.