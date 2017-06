Schorndorf Kriminal- und Unfallstatistik 2016

Schorndorf ist noch sicherer geworden: Diese positive Nachricht hat der Leiter des Polizeireviers, Markus Jatzko, in den Gemeinderat mitgebracht und sie mit Zahlen unterlegt, die in fast allen Deliktsbereichen eine stark rückläufige Kriminalitätsentwicklung belegen. Teilweise werden Fünf-Jahres-Bestwerte erreicht, so auch bei der Häufigkeitsziffer, die Ausschlag über die Anzahl der auf 100 000 Einwohner hochgerechneten Straftaten gibt.