Schorndorf.

Am Freitagabend (09.06.) trat die JB Band im Ziegelei See-Bad auf. Die Stadtwerke Schorndorf präsentieren "Kultur am See: Live-Musik bei Sonnenuntergang" jeden Freitag bei guter Witterung (freier Eintritt) ab 18 Uhr. Klicken Sie sich durch unsere Fotostrecke.