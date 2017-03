Schorndorf Megastau nach Unfall auf der B29

Schorndorf.

Wohl aus Unachtsamkeit kam eine Opelfahrerin am Donnerstagmittag gegen 16.45 Uhr mit ihrem Wagen ins Schleudern, als sie auf der B29 in Richtung Aalen unterwegs war. Als sie versuchte, gegenzulenken, stieß sie mit ihrem Fahrzeug gegen einen neben ihr fahrenden BMW. Zu diesem Zeitpunkt waren beide Fahrzeuge kurz vor der Abfahrt Schorndorf-West unterwegs. Während der Opel, der vom BMW abgewiesen, gegen die Mittelleitplanke krachte, fuhr der BMW über den Stand- in den Grünstreifen. Da die Bundesstraße zur Unfallaufnahme gesperrt werden musste, entstand ein rund zehn Kilometer langer Stau bis zur Ausfahrt Weinstadt.