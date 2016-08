Schorndorf.

Schwer verletzt musste ein Motorradfahrer mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der 20 Jahre alte Mann fuhr am Samstag gegen 19.31 Uhr von Oberberken in Richtung Schorndorf und kam in einer Linkskurve zu Fall. Dabei schlidderte er zunächst über die Fahrbahn und rutschte dann unter einer Leitplanke durch. Sein Motorrad blieb auf der Fahrbahn liegen. An seinem Motorrad entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.