Schorndorf/Mutlangen Schorndorferin war fast First Lady

Schorndorf/Mutlangen. Eine gebürtige Schorndorferin wäre einmal fast First Lady geworden. Nun ja: beinahe fast. Ein Besuch in Mutlangen bei Ruth Bucher, Witwe Ewald Buchers, der 1964 bei der Bundespräsidentenwahl gegen Amtsinhaber Heinrich Lübke antrat.

Da sitzt sie in ihrem Wohnzimmer, hellwach und vital, ganz Eleganz und ganz Temperament, beim Erzählen ballt sie die Fäuste, breitet die Arme, inszeniert Anekdoten, setzt Pointen, und heiliger Strohsack, denkst du – 97 Jahre alt soll die sein? Auf dem Flügel liegen aufgeschlagen Noten, Beethovens Sonatinen. Sie spiele halt, sagt Ruth Bucher, „soweit’s noch geht“. Derzeit liest sie Thomas Manns Monumentalroman „Josef und seine Brüder“, 1300 Seiten, „zum dritten Mal“. Ab und zu während des Gesprächs hält sie inne und fragt irritiert: „Warum wollen Sie das alles wissen“, das sei doch alles so lange her und nicht mehr wichtig ... Von wegen, Frau Bucher, das ist Geschichte.

Heini: Das Leiden an Lübke

Muss das wirklich sein, der noch einmal? Im Jahre 1964 verzweifeln viele an Heinrich Lübke. 1959 ist er eher aus Versehen Bundespräsident geworden: Weil Adenauer partout sonst keinen fand, verfiel er 14 Tage vor Toreschluss in seiner Not auf den Landwirtschaftsminister. Nun steht Lübkes Wiederwahl an. Ach, ließe sich das doch verhindern, seufzt es im politischen Bonn.

Der erste Mann des Staates nämlich liebt es, bei Reden vom Manuskript abzuweichen, die Gedanken zum freien Flug ins Geistesblitzgewitter abheben und durch vogelwilde Improvisationen flattern zu lassen. Neulich zum Beispiel, berichtet der Spiegel, „vor rund 500 Ostasien-Experten“, schüttete Lübke das Füllhorn der Einsichten aus, die er bei einer Dienstreise gewonnen hatte: Indonesien? Bestehe aus Inseln, „und dazwischen ist eine Menge Wasser“. Persepolis? Da „steht noch eine alte Burg, wie die heißt, habe ich vergessen, und gebaut hat die der Darius oder der Xerxes, ich weiß das nicht so genau“. Ein Augenzeuge: „Das Entsetzen unter den Anwesenden war allgemein.“ Lübke aber rügte das Publikum: „Ihr Beifall ist ja nicht sehr stark und kommt auch ein bisschen langsam.“

"Reden sollte ihm nicht allzu schwer fallen"

Flehentlich erinnert der „Stern“ daran, was ein Bundespräsident doch bitte können müsse: „Reden sollte ihm nicht allzu schwer fallen.“ Und „irgendwer“, klagt der „Spiegel“, „muss Frau Wilhelmine Lübke auch sagen, dass sie auf Staatsbesuchen ihren Mann nicht mit dem Ruf ,Heini, wir gehen zu Bett’ ins Quartier beordern kann.“

Und doch, und doch – SPD-Stratege Herbert Wehner hat versprochen: „Ich persönlich werde mich dafür einsetzen, dass Lübke wiedergewählt wird.“ Ein Ex-KPD-Mann wirbt für einen CDU-Kopf? Wehner sei von einer „fixen Idee“ besessen, erklärt der „Spiegel“: Er wolle eine Große Koalition einfädeln; und wenn die Sozis die Kröte Lübke schlucken, ist der Boden bereitet. Aber gibt es denn nirgendwo einen vernünftigen Gegenkandidaten?