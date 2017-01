Schorndorf Neujahresempfang der Stadt Schorndorf

Schorndorf. „Die Menschen sind der Reichtum unserer Stadt“: Unter dieses Leitwort hat Oberbürgermeister Matthias Klopfer am Freitagabend beim Neujahrsempfang in der voll besetzten Barbara-Künkelin-Halle seine Neujahrsrede gestellt. Und versprochen, dass er diesen Menschen 2017 mehr zuhören und mit ihnen mehr im direkten Kontakt und Gespräch sein will.

Auch wenn ein Oberbürgermeister in einer Stadt wie Schorndorf täglich im Gespräch mit Bürgerinnen und Bürger im Gespräch sei, so sei er sich doch der Gefahr bewusst, in einer persönlichen Komfortzone zu leben und sich gerne mit den Menschen zu umgeben, die man schon kenne, sagte Klopfer, der sich für dieses Jahr vorgenommen hat, näher an die Sorgen der Bürgerinnen und Bürger, der Unternehmer und der Mitarbeiter heranzukommen. Er werde deshalb regelmäßig Menschen in kleinen Gruppen – mal zufällig, mal gezielt ausgewählt – entweder ins Rathaus einladen oder sich mit ihnen vor Ort treffen und freue sich auch über persönliche Einladungen zum Gespräch – „um“, wie er betonte, „von Ihnen zu lernen, aber auch um unsere Politik zu erklären“. Und an die rund 800 Zuhörer beim Neujahrsempfang appellierte der Oberbürgermeister: „Wenn wir uns alle auf diesen Weg begeben und jede Woche nur einen neuen Menschen kennenlernen – was für ein unglaubliches Netzwerk an Wissen, an gegenseitigem Vertrauen und auch an Sicherheit würde neu in der Stadt entstehen.“

Das Jahr 2017 optimistisch angehen

Überhaupt, so Matthias Klopfer in seiner Neujahrsansprache, müsse es darum gehen, neue Wege zu gehen und die Stadt neu zu entdecken. „Lassen Sie uns doch im neuen Jahr versuchen, die angestammten Pfade und damit auch die persönliche Komfort- und Sicherheitszone zu verlassen und offen zu sein für Neues“, meinte der Oberbürgermeister und rief dazu auf, das Jahr 2017 optimistisch anzugehen, ohne deshalb die Augen vor den großen und nicht zu leugnenden Problemen zu verschließen. Deshalb aber in Pessimismus und Depression zu verfallen, bringe nichts, weil dadurch zu viel Energie verlorengehe und zu wenig Kraft und Raum bleibe für neue Einsichten. Klopfer zitierte in diese Zusammenhang Willy Brandt: „Besinnt euch auf eure Kraft und darauf, dass jede Zeit ihre eigenen Antworten will“