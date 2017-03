Schorndorf Oberberken: Ausbau der Ortsdurchfahrt hat begonnen

Unter fachkundiger Anleitung von Matthias Maier von der Gruibinger Firma Moll, die den Zuschlag für die Arbeiten an der Ortsdurchfahrt Oberberken erhalten hat, gab der Schorndorfer Oberbürgermeister Matthias Klopfer mit dem Baggerbiss den Startschuss in Oberberken. Anschließend ging’s zu Kaffee, anderen Getränken, Hefezopf und Brezeln in die Schurwaldhalle. Foto: Habermann / ZVW

Schorndorf-Oberberken. „Am Aschermittwoch ist alles vorbei“, haben die Narren noch am Dienstag gesungen. Stimmt zumindest für Oberberken nicht. Da ist am Aschermittwoch zwar nicht alles, aber was sehr Wichtiges endlich losgegangen. Der lang ersehnte Ausbau der Ortsdurchfahrt nämlich. Kein Geringerer als OB Matthias Klopfer schwang sich auf den Bagger und gab den Startschuss.

Das Gefährt war allerdings schon vorher kurz im Einsatz. Und da tauchte unerwartet das erste Problem auf: Im alten Straßenbelag sind Schichten von Teer verbaut. Und Teer ist Sondermüll. Herbert Schuck, Technischer Werkleiter Stadtentwässerung Schorndorf, und zuständig für die Baustelle in Oberberken, war alles andere als erbaut. Jetzt gilt’s, zu überlegen, wie mit dem Sondermüll zu verfahren ist, vor allem, wie die Teerschicht vom restlichen Belag, der kein Sondermüll ist, getrennt werden kann.

Ortsdurchfahrt wird wohl rund 1,4 Millionen Euro kosten

Bevor der Schorndorfer Oberbürgermeister zur Tat schritt, hielt er vor zahlreichen interessierten Bürgern vor dem „Hirsch“ eine kurze Ansprache. Er sprach von einem „guten Tag für Oberberken“, auf den man lange habe warten müssen. Dafür sei aber nicht der Schorndorfer Gemeinderat verantwortlich, sondern das Land Baden-Württemberg. Seine Zuschusszusage habe nämlich sehr auf sich warten lassen. Jetzt aber freue sich Schorndorf darüber, dass sich das Land mit knapp 500 000 Euro am Ausbau der Ortsdurchfahrt beteilige, die rund 1,4 Millionen Euro koste.

Für dieses Geld werden neben neuen Asphaltflächen auf der gesamten Länge der Ortsdurchfahrt (rund 730 Meter) Entwässerungskanäle, Wasserversorgungsleitungen und Kabelleerrohrtrassen neu hergestellt. Zudem gibt’s Verbesserungen für die Fußgänger, wobei Klopfer nicht verhehlte, dass dafür im Vorfeld so manch ein Gespräch mit den Grundstückseigentümern notwendig gewesen sei.

