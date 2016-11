Schorndorf Parfümduft verrät Dieb

Schorndorf.

Der Detektiv eines Drogeriemarktes am Marktplatz beobachtete am Freitagabend gegen 19 Uhr einen Dieb, der sich mit Parfüm einsprühte, dieses danach einsteckte und ohne es zu bezahlen, den Laden verließ. Der Detektiv verfolgte anschließend den flüchtenden Mann und verständigte die Polizei. Nachdem er den Mann zwischenzeitlich im Bereich der Arnold-Galerie aus den Augen verlor, konnte eine Polizeistreife den 18-jährigen Mann, auf den die Personenbeschreibung zutraf, schließlich im Bereich der Post in der Karlstraße feststellen und einer Kontrolle unterziehen.