Schorndorf Polizei warnt vor Spritbettlern zvw, 18.10.2016 10:28 Uhr

Symbolbild. Foto: pixabay

Schorndorf.

Die Polizei warnt vor Personen, die in regelmäßigen Abständen auftreten und eine Notlage vortäuschen, um Bargeld zu erbetteln. So geschehen am Montagabend (17.10.) in Schorndorf. An einer Haltebucht der Anschlussstelle Schorndorf-West wurde ein 59 Jahre alter Autofahrer von einem südosteuropäisch aussehenden Mann durch Handzeichen angehalten. Er gab vor, dass ihm das Benzin ausgegangen sei und bat um Bargeld. Der Unbekannte zeigte einen rumänischen Ausweis vor. Der gutgläubige Helfer händigte ihm 60 Euro aus. Um sich vor möglichen Betrugsmaschen zu schützen, rät die Polizei, die Notlage kritisch zu hinterfragen.

3