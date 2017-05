Schorndorf Putzdienst nach dem Unterricht

In der Schillerschule in Haubersbronn, der Miedelsbacher Otfried-Preußler-Schule und der Sommerrainschule in Schornbach ist die Welt noch in Ordnung: Von „sehr zufrieden“ bis „ganz toll“ und „wirklich sauber“ reichen die Antworten auf die Frage, wie es um die Sauberkeit bestellt ist.

Saubere Klassenzimmer und saubere Klos

Doch im Gegensatz zu allen anderen Schorndorfer Schulen putzen dort auch noch städtische Reinigungskräfte, die sich nach Auskunft der Rektorinnen verantwortlich und mit der Schule verbunden fühlen. Das ist für die Stadt teurer – und lässt sich von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stuttgarter Putzkolonne, die in der europaweiten Ausschreibung vor einem Dreivierteljahr den Zuschlag für die Schorndorfer Schulen bekommen hat, nicht erwarten. Doch saubere Klassenzimmer und saubere Klos, das erwarten Schulleiter und Lehrerkollegium schon.

„Generelles Problem“: Putzkräfte mit wenig Bezug und Zeit

Wie unzufrieden die Lehrerinnen und Lehrer, aber auch die Eltern sind, wird auch an den Tagesordnungen von gleich zwei Veranstaltungen deutlich, die am heutigen Mittwoch stattfinden: Sauberkeit an Schulen ist Thema der Schulleiterdienstbesprechung und der Gesamtelternbeiratssitzung.

Und auch auf Nachfrage hält die Mehrzahl der Schulleiter mit ihrer Kritik nicht hinterm Berg: So spricht Dieter Leins, noch bis Schuljahresende Rektor der Gemeinschaftsschule Rainbrunnen, von immer wiederkehrenden Problemen und sieht in der mangelnden Sauberkeit an den Schulen „ein generelles Problem“.

„Das ist eine Kostenfrage“

Weil Putzkolonnen ohne Bezug zum Gebäude die Klassenzimmer und Toiletten sauber machen und nach Beobachtung von Leins auch immer weniger Zeit für ihre Arbeit bekommen, sind die Toiletten manchmal sauberer und manchmal nicht, fehlen immer wieder Handtücher und Seife, werden die Tische manchmal eine Woche lang nicht geputzt und die Böden nur bei Bedarf nass gewischt.

Bei Einführung der Ganztagsschule seien die Toiletten vor zehn Jahren noch zweimal täglich gereinigt worden, mittlerweile, klagt Leins, wurde der Rhythmus auf einmal pro Tag reduziert. Und dabei müsste der höheren Nutzungsintensität der Schule doch auch im Putzplan Rechnung getragen werden. Nach jahrzehntelanger Erfahrung hat sich Leins eine klare Meinung zum Thema gebildet: „Das ist eine Kostenfrage.“