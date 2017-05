Schorndorf.

Dem enerergischen Auftreten einer Mitarbeiterin des Spielcasinos war der Räuber nicht gewachsen. Der unbekannte, dunkelhäutige Mann flüchtete ohne Beute. Wie die Polizei mitteilt, hat der etwa 20 Jahre alte Räuber am Mittwoch kurz vor Mitternacht das Casino in der Gmünderstraße in Schorndorf betreten. Er war komplett schwarz bekleidet und mit einem Schal vermummt. Er zeigte eine Schusswaffe und forderte Geld. Durch das energische Verhalten einer weiblichen Geschädigten wurde der Unbekannte derart verunsichert, dass er ohne Beute das Casino verlies und Richtung Stadtmitte flüchtete. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber verlief negativ. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizeidirektion in Waiblingen, Tel. 07151/ 9500, entgegen.