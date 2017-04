Schorndorf Schwäbische Waldfee trägt Spitzenkleid

Schorndorf. Die neue Schwäbische Waldfee darf sich nicht nur über ein neues Auto freuen, sondern auch über ein maßgeschneidertes Feenkleid von Riani.

Die fünfte Schwäbische Waldfee hat besonderes Glück. Zum Start ihres Amtsjahres erhält Sara Zaiss ein neues Mini Cabrio (wir berichteten) und ein maßangefertigtes Spitzenkleid der Schorndorfer Modemarke Riani. Für die junge Frau waren dies gleich zwei Gründe mehr, sich als Schwäbische Waldfee zu bewerben. „Man muss ehrlich zugeben, dass das natürlich schon ein Anreiz war“, gesteht die Berglenerin. Der 23-Jährigen gefällt ihr Haute-Couture-Kleid sehr gut, ganz speziell wegen „der Spitze“. Sara Zaiss ist begeistert von den Glitzer-Steinchen, dem tollen Schnitt und eben von dem Spitzenstoff. Nur die grüne Farbe ist neu in ihrem Kleiderschrank. „Riani hat das Aussehen der Schwäbischen Waldfee total getroffen.“

Maßanfertigung sind eine große Ausnahme bei Riani

Am Dienstagabend überreichte Mona Buckenmaier, Brand-Managerin von Riani, zusammen mit Landrat Dr. Richard Sigel und der Designerin Isi Degel das Kleid an die zukünftige Schwäbische Waldfee. Für das Schorndorfer Modeunternehmen war die Maßanfertigung eine große Ausnahme, erklärt Chefdesigner Ulrich Schulte. Individuelle Kleider werden nur selten entworfen. Zum Beispiel bietet Riani seinen Mitarbeiterinnen an, ihre Hochzeitskleider zu entwerfen.

Die Schuhe darf Sara Zaiss selbst aussuchen

Vor dem ersten Entwurf des neuen Feenkleids wurden verschiedene Stoffe und Grüntöne gemustert. Insgesamt war es ein Prozess von ein paar Monaten, bis das Haute-Couture-Kleid fertig war, berichtet Isi Degel. Die Schuhe zum Kleid darf Sara Zaiss selbst aussuchen. „Man muss da immer so ein bisschen danach gucken, für was ich unterwegs bin.“ Im Wald müssen die schwarzen Pumps dann grünen Ballerinas oder Sportschuhen weichen. Auch beim Styling hat die 23-Jährige freie Hand. Für die meisten Termine vertraut Sara Zaiss auf das Können ihrer Schwägerinnen. Nur an besonderen Anlässen wird sie sich von einem Friseur die Haare machen lassen.