Winterbach Senior gibt Führerschein nach Unfall freiwillig ab

Winterbach.

Glück im Unglück hatten zwei Fußgänger bei einem Unfall am späten Donnerstagnachmittag. Beide zogen sich lediglich leichte Verletzungen zu. Die 77-Jährige Frau sowie der 83 Jahre alte Mann standen gegen 17.45 Uhr vor einem Blumenständer am Eingangsbereich eines Einkaufmarktes in der Ritterstraße, als ein 86 Jahre alter Mann die Kontrolle über seinen Mercedes verlor.