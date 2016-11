Schorndorf Thomas Wabro leitet Tierschutzverein

Schorndorf. Thomas Wabro hat jetzt den Vorsitz des Tierschutzvereins Schorndorf von Heinz Wutzke übernommen, der krankheitsbedingt das Amt abgibt. Auf Wabro kommt damit keine leichte Aufgabe zu. Schließlich sind die Mittel des Vereins immer knapp, für ein Drittel der aufkommenden Kosten müssen jedes Jahr Spendengelder angeknabbert werden.

Immerhin kommen inzwischen alle Gemeinden, die von der Arbeit des Tierschutzvereines profitieren - das sind Schorndorf, Winterbach, Remshalden und Rudersberg – ihrer Pflicht nach und zahlen einen Beitrag von 50 Cent pro Einwohner. Das entspricht etwa zwei Dritteln der entstehenden Kosten. Mindestens 120 000 bis 150 000 Euro braucht der Verein jährlich, um am Leben erhalten zu werden. Natürlich gibt’s am Ende des Jahres oft Verhandlungen um Zuschläge. Die letzten Rechnungen aber kann der Verein nur dank der Spenden und Mitgliedsbeiträge zahlen. Schon seit August, so schätzt Wabro, lebt der Verein von seinen Ersparnissen.

Personalkosten sind der größte Posten im Tierheimhaushalt

Die Kosten, die der Verein zu tragen hat, entstehen größtenteils durchs Personal. Zwei Teilzeitkräfte, die zu 80 und 90 Prozent beschäftigt sind, sowie zwei 450-Euro-Kräfte wuppen tagtäglich die vielen anfallenden Arbeiten im Verein. Da müssen nicht nur die Tiere mit Futter versorgt werden. Die Käfige und Zwinger müssen gesäubert, das gesamte Gebäude muss täglich gewischt werden. Tierarztbesuche fallen ebenso in schöner Regelmäßigkeit an. Immerhin: Die wenigsten Fundtiere sind durch und durch gesund. Oft werden sie gerade wegen einer aufkeimenden Krankheit ausgesetzt. Abgesehen davon durchläuft jedes aufgenommene Tier eine ärztliche Routine.

Es muss sichergestellt werden, dass die Neuzugänge keine ansteckenden Krankheiten in sich tragen. Schließlich handelt es sich beim Tierheim um eine recht eng belegte Wohngemeinschaft. Wäre ein Tier krank, würden die übrigen Bewohner umgehend nachziehen. Nicht auszudenken, welche Folgekosten dadurch entstehen würden. Sie werden entwurmt, häufig sterilisiert oder kastriert, dazu kommen etliche Impfungen. Fundtiere müssen außerdem gechipt werden, damit sie nicht wieder einmal auf der Straße landen, ohne dass ihr Besitzer ausfindig gemacht werden könnte. Zudem gilt das als Vorsorge. So mancher Hund wird im Alter nämlich dement. Gut, wenn dann per Chip Besitzer und Tier wieder zusammenfinden können. Das alles kostet natürlich nicht nur die Arbeitskraft des Personals. Das kostet ebenfalls Geld: Tierarzt, Medikamente, Therapien – das alles gibt’s nicht umsonst.

Und all das gilt für 160 bis 180 Tiere, die durchschnittlich jedes Jahr aufgenommen werden. 2015 war ein Rekordjahr, da hatten die Schorndorfer Tierfreunde 362 Tiere von der Straße geholt. Beinahe täglich kam ein neues Tier dazu. Dabei handelt es sich um Hunde und Katzen, aber auch um Kleintiere wie Hasen und Meerschweinchen. Auch Schildkröten, etliche Exoten und Papageien haben schon Zuflucht am Hegnauhofweg erhalten.

Verein legt großen Wert auf gute Vermittlung der Tiere

Aktuell sind lediglich rund 30 Tiere im Heim zu finden, einige zusätzlich in Pflegefamilien. Das spricht für die gute Vermittlungsquote des Vereines. Dennoch – die Tiere werden nicht an jeden Interessenten weitergegeben. „Wir legen großen Wert darauf, dass die Stelle, an die vermittelt wird, auch geeignet ist“, erklärt Thomas Wabro. Schließlich ist es für die Zufriedenheit von Mensch und Tier wichtig, dass die Voraussetzungen stimmen. Sonst sind am Ende beide Parteien unglücklich. Um das zu erreichen, müssen Familien, die eines oder mehrere der Tiere zu sich nehmen möchten, ein Formular ausfüllen. Darin abgefragt werden die Wohnbedingungen. Handelt es sich etwa um eine Etagenwohnung im fünften Stock und der entsprechende Interessent will eine Katze aufnehmen, sollte ein Katzennetz am Balkon befestigt sein. Bei Freigängerkatzen sollte zudem eine Katzenklappe vorhanden sein, damit das Tier selbstständig den Weg nach draußen finden kann. Es muss belegt werden, dass die Kosten der Tierhaltung getragen werden können. Es muss klar sein, wohin das Tier geht, wenn es seine Besitzer in den Urlaub zieht. Alle Angaben überprüft der Tierschutzverein schließlich noch bei einem Hausbesuch.

Katzen und Kleintiere lassen sich da noch vergleichsweise einfach vermitteln. Schwieriger wird es bei Abgabehunden. Sie bleiben oft längere Zeit im Heim. Meist sind sie nicht gesund, lassen sich dann umso schlechter vermitteln, müssen erst gesund gepflegt werden. Andere stammen aus schlechter Haltung, wurden gar geschlagen. Ein solches Tier muss im Tierheim behutsam lernen, dass nicht alle Menschen schlecht sind. Das gelinge in den allermeisten Fällen auch sehr gut. Dafür arbeite man auch mit Hundetrainern zusammen. Allerdings, so schränkt Thomas Wabro ein, ganz und gar kann man einen Hund richtig schlechte Erfahrungen nicht vergessen machen.

Aktuell entsteht neben dem Gebäude am Hegnauhofweg ein neues Hundehaus. Das machten neue Tierschutzbestimmungen nötig. Diese regeln, wie viel Platz für Hunde der unterschiedlichen Schulterhöhen vorgehalten werden müssen. Hunde unter 50 Zentimeter Schulterhöhe kommen mit sechs Quadratmetern aus. Solche, die die 65 Zentimeter überschreiten, brauchen immerhin zehn Quadratmeter. Dazu muss eine neue Desinfektionsanlage her. Immerhin rund 60 000 Euro kostet der kleine Neubau, ohne den das Tierheim nicht weitermachen könnte. Gut, dass das Geld durch Zuschüsse von Stadt und Land schon vorhanden ist.