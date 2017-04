In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es zu einer Verfolgungsjagt zwischen der Polizei und einem Flüchtigen

Nach Explosionen: Keine Champions League in Dortmund

Nach drei Explosionen am Mannschaftsbus von Borussia Dortmund ist das Champions-League-Spiel am Dienstagabend gegen AS Monaco abgesagt worden.