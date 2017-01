Schorndorf Unfall in Kreisverkehr ZVW, 12.01.2017 11:15 Uhr

Symbolbild. Foto: Habermann / ZVW

Schorndorf.

Am Kreisverkehr Kahlaer Platz kam es am Mittwochvormittag zu einem Unfall zwischen einer 82-jährigen Renault-Clio-Fahrerin und einem 28-jährigen Peugeot-Fahrer. Die Renault-Fahrerin übersah gegen 11 Uhr beim Einfahren in den Kreisverkehr den Peugeot, an dem Sachschaden in Höhe von 2500 Euro entstand. Am Fahrzeug der Unfallverursacherin entstand ein Sachschaden in Höhe von 5000 Euro, das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Beide Unfallbeteiligten wurden beim Zusammenstoß nicht verletzt.

