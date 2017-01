Schorndorf Unfall wegen Sekundenschlaf

Schorndorf.

Eine 31-Jährige fiel am Mittwochnachmittag nach eigenen Angaben in einen Sekundenschlaf und verursachte deshalb einen Verkehrsunfall. Die Frau fuhr gegen 14.50 Uhr mit ihrem Ford Ka auf der Uhlandstraße und geriet in der Folge des Schlafes auf die Gegenfahrspur, wo sie zunächst einen parkenden VW Polo und dann den entgegenkommenden Peugeot eines 79-Jährigen streifte.