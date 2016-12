Schorndorf Vandale zersticht Autoreifen zvw, 28.12.2016 10:31 Uhr

Symbolbild. Foto: ZVW

Schorndorf.

Jemand hat in Schorndorf einen Autoreifen mutwillig zerstochen. Die Polizei Schorndorf bittet um Zeugenhinweise zu dem Vorfall, der sich am Dienstagabend (27.12.) im Baldungsweg in Schorndorf ereignet hat. Der VW Golf war dort zwischen 17.30 Uhr und 21.30 Uhr am Fahrbahnrand geparkt. Es ist laut Polizei zu vermuten, dass sich Anwohner über die Parkverhältnisse geärgert haben und sich zu einem solchen Verhalten hinreißen ließen. Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07181/2040 entgegen.

