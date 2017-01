Schorndorf.

Der Bagger, der am Dienstagnachmittag (24.01.) bei Abrissarbeiten des ehemaligen Modehauses Veil eingebrochen ist, ist am Dienstagabend geborgen worden. Zwei Kräne waren dabei im Einsatz. Der Bagger war in einen versteckten Kellerraum eingebrochen gewesen. Am Mittwoch soll eine Ersatzmaschine geliefert werden. Dann soll es mit den Bauarbeiten weitergehen.