Schorndorf VfB-Trikot für Terence Hill

Bei der Premiere zum Bud-Spencer-Film auf dem roten Teppich

Doch zunächst ist Stephan Widlicky mit seinem Bruder Jörg am kommenden Freitag, 23. Juni, in München, bei der Weltpremiere des ersten Kinodokumentarfilms über Bud Spencer: „Sie nannten ihn Spencer“. Terence Hill soll ebenfalls anwesend sein. Beim Münchner Filmfest dürfen die Schorndorfer als besonders treue Fans dann auch über den roten Teppich gehen. Nicht ohne Grund: Schließlich tauchen die beiden auch in einer kurzen Sequenz im Film auf. Wie Bud Spencer und Terence Hill sich in den 1970ern in unzähligen Italowestern geprügelt und auch sprüchetechnisch kräftig auf den Putz gehauen haben, dafür bewundern die Widlicky-Brüder die beiden Schauspieler bis heute. Ob „Die rechte und die linke Hand des Teufels“ oder „Vier Fäuste für ein Halleluja“ – die Widlickys können bei den Filmen, die noch immer zu ihrem wöchentlichen Fernseh-Programm gehören, sogar mitsprechen. Sie sind Extrem-Fans: Als in Schwäbisch Gmünd das Freibad im Dezember 2011 in Bud-Spencer-Bad umbenannt wurde, hat der Fernsehsender RTL den beiden Schorndorfer Fans ein erstes Treffen mit Bud Spencer ermöglicht. Das Autogramm, das ihnen Carlo Pedersoli damals auf Oberarm beziehungsweise Nacken gegeben hat, haben sie sich von einem befreundeten Tätowierer auf ewig in die Haut stechen lassen.