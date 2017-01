Am Montag (23.1.) gegen 17.30 Uhr wollte der 51-Jähriger in der Schlichtener Straße nach links in Zufahrt zum Krankenhaus abbiegen. Dabei beachtete er nicht den Vorrang eines entgegenkommenden 23-jährigen Fiat-Fahrers. Durch den folgenden Zusammenstoß entstand Sachschaden von etwa 10 000 Euro.