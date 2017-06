Waiblingen Waldbrand-Gefahr ist extrem hoch

Die Wälder sind trocken wie Zunder. Grund dafür ist der trockene Winter – und auch im Frühjahr hat sich der Regen rar gemacht. Hinzu kommen die recht hohen Temperaturen seit Mitte Mai. „Wir hatten extrem trockenes Wetter“, stellt der Forstamtsleiter fest. Früher als in normalen Jahren ist die Brandgefahr in unseren Wäldern hoch. Sie bedecken immerhin rund 40 Prozent des Rems-Murr-Kreises.

Rund 30 Waldbrände zählt das Forstamt Jahr für Jahr. Erschreckend viele sind auf eine vorsätzliche Brandstiftungen zurückzuführen, sagt Martin Röhrs. Erwischt wurde jedoch kein einziger Feuerteufel. Selbst wenn in den zurückliegenden Jahren die Waldbrände nie außer Kontrolle geraten sind, seien die Brandstiftungen „ein Spiel mit dem Feuer“.

„Unsere Wälder sind weitgehend aufgeräumt“

Mit den Waldbrandgebieten rund ums Mittelmeer oder jetzt Portugal sind die Wälder zwischen Rems und Murr nicht zu vergleichen. Der Forstamtsleiter weist auf die unterschiedliche Waldstrukturen hin, aber auch um die bessere Pflege der Wälder, die mit der Bewirtschaftung einhergeht. Unsere Wälder sind weitgehend aufgeräumt, selbst wenn vereinzelt aus ökologischen Gründen Material liegen gelassen werde. Und selbst wenn einmal in einem Wald ein Brand ausbricht, sorgt die dichte Erschließung der Wälder durch Waldwege dafür, dass die Feuerwehren rasch vor Ort sind.

Appell an die Zivilcourage

Nicht zuletzt aber sorgen die Bürger selbst dafür, dass Waldbrände schnell entdeckt und von den Feuerwehren bekämpft werden können, sagt Forstamtsleiter Röhrs aus den Erfahrungen der Vorjahre. Sollte ein Brand ausbrechen, ist eine rasche Meldung an die Feuerwehr entscheidend. Röhrs appelliert aber auch an die Zivilcourage der Bürgerinnen und Bürger. Wenn sie auf einen Raucher im Wald treffen oder auf Leute, die außerhalb der ausgewiesenen Grillstellen Feuer machen, sollten sie sich nicht scheuen, diese anzusprechen.

Dieser Tage hat Forstminister Peter Hauk gewarnt: „Das trocken-heiße Wetter lässt die Gefahr von Waldbränden nach oben schnellen. Trockene Streu und ausgedörrtes Gras brennen wie Zunder“. Die sommerlichen Temperaturen und der fehlende Regen ließen die Gefahr von Waldbränden landesweit nach oben schnellen. „Eine weggeworfene Zigarettenkippe oder ein unbeaufsichtigtes Grillfeuer können verheerende Folgen haben“, heißt es in der Pressemitteilung, die an die Waldbesucher appelliert, Teil dazu beizutragen, das Risiko von Waldbränden so gering wie möglich zu halten.

Wie man sich im Wald verhalten soll

Sie sollten einige einfache Regeln beachten. So herrsche beispielsweise im Sommer im Wald ein generelles Rauchverbot, das auch an Grillstellen oder an Waldparkplätzen gelte. Auch sei das Grillen nur an offiziellen und fest eingerichteten Feuerstellen an Grillplätzen erlaubt. Mitgebrachte Grills dürften im Wald nicht betrieben werden, so die Mitteilung.