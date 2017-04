Schorndorf-Weiler Bagger trifft Starkstromkabel: Viel Rauch zvw, 08.04.2017 13:40 Uhr

Bild 1 von 4 Bild zurück Bild vor In einer Garage in Schorndorf-Weiler hat sich starker Rauch gebildet, nachdem ein Bagger ein Starkstromkabel getroffen hatte. Foto: www.7aktuell.de |

Schorndorf-Weiler.

Ein Bagger hat am Samstag (8.4.) beim Abbruch einer Garage in Schorndorf-Weiler ein Starkstromkabel getroffen, woraufhin sich ein Lichtbogen gebildet hat. Es kam zu starker Rauchbildung im Bereich von diversen Gegenständen, die in der Garage gelagert waren. Im Haus selbst hielt sich niemand auf, es wurde auch niemand verletzt. Die Löscharbeiten sind aktuell (Stand 14.45 Uhr) beendet. Die Feuerwehr beobachtet den Ort des Geschehens vorsorglich noch.

