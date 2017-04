Frage 4: Wer hat in einem Kreisverkehr mit diesem Zeichen Vorfahrt? Antwort A) Die bereits im Kreis fahrenden Fahrzeuge B) Die in den Kreisverkehr einfahrenden Fahrzeuge C) Querende Radfahrer, die auf bzw. neben der Fahrbahn in der gleichen Richtung fahren Foto: Mogck / ZVW