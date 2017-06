Schorndorf Zwei Einbrüche in die Daimler-Realschule

Schorndorf.

Einen unschönen Start in die Pfingstferien erlebte am Wochenende die Gottlieb-Daimler-Realschule. Dort gab es über die Feiertage gleich zwei Einbrüche. Zunächst in der Nacht von Samstag auf Sonntag, als Unbekannte über ein Fenster im Aufenthaltsraum in das Gebäude gelangten. Dabei wurde das Fenster komplett zerstört. Doch im Aufenthaltsraum ging es für die Eindringlinge zunächst nicht weiter. Die Türen waren verschlossen. Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes entdeckten den Schaden und benachrichtigten den Hausmeister der Gottlieb-Daimler-Realschule, der das Fenster am Sonntag provisorisch mit Brettern und Stöcken verschloss.