Schorndorf Unfall mit zwei Schwerverletzten

Schorndorf.

Zwei schwerverletzte Fahrerinnen sowie zwei totalbeschädigte Fahrzeuge sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Mittwoch in der Schlichtener Straße ereignete. Nach bisherigen Feststellungen war eine 59-Jährige gegen 18.15 Uhr mit ihrem Hyundai in Richtung Schorndorf unterwegs. Kurz vor der Einmündung des Ebersbacher Wegs kam sie vermutlich aufgrund von Glätte zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort geriet sie ins Schleudern, wobei sich ihr Pkw drehte und schließlich auf die Gegenfahrspur geriet. In der Folge stieß sie mit einem entgegenkommenden Skoda zusammen, der von einer 57-Jährigen gelenkt wurde.