Schwäbisch Gmünd Versuchter Raubüberfall auf Tankstelle ZVW, 05.02.2017 22:19 Uhr

Symbolbild. Foto: Schneider / ZVW

Schwäbisch Gmünd.

Am frühen Sonntagabend, gegen 20.38 Uhr, betrat ein bislang unbekannter maskierter Mann die OMV-Tankstelle in Bettringen (in der Vorstadt) und forderte laut schreiend die Herausgabe von Bargeld. Einem Angestellten und einem Kunden gelang jedoch die Flucht aus der Tankstelle, so dass der unbekannte Täter ohne Beute ebenfalls die Flucht ergreifen musste. Er rannte zu Fuß in das angrenzende Wohngebiet. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung an der mehrere Streifen der Polizeireviere Schwäbisch Gmünd, Aalen und Schorndorf beteiligt waren, konnte der Unbekannte entkommen. Der Kriminaldauerdienst Schwäbisch Gmünd hat die Ermittlungen zu der Tat aufgenommen. Zeugen konnten den Unbekannten wie folgt beschreiben: männlicher Täter, etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß und schlank, maskiert mit schwarzer Sturmhaube, schwarze Bekleidung und schwarzer Rucksack. Die Polizei Schwäbisch Gmünd bittet Zeugen sich unter Tel. 07171/358-0 zu melden.

