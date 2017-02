Schwäbisch-Hall 145 000 Euro Schaden nach Auffahrunfall

Braunsbach. Am Mittwochmorgen entstand bei einem Unfall auf der A6 bei Braunsbach ein Sachschaden in Höhe von circa 145 000 Euro.

Ein 26-Jähriger BMW-Fahrer befuhr am Mittwochmorgen mit seinem Mietwagen die A6 in Richtung Schwäbisch Hall auf dem linken Fahrstreifen. Aufgrund nicht ausreichenden Sicherheitsabstands und zu hoher Geschwindigkeit erkannte er einen Rückstau zu spät. Ein Fahrer eines vorausfahrenden Fahrzeugs erkannte die Situation rechtzeitig und wich nach rechts aus. Dem BMW-Fahrer gelang das allerdings nicht mehr und er fuhr am Stauende auf den Pkw Tesla eines 55-Jährigen hinten auf.