Schwäbisch Hall Ecstasy-Pille mit Schmetterlingssymbol: Hersteller und Verkäufer in U-Haft

Schwäbisch Hall.

Ein 22-Jähriger steht unter dem Verdacht lebensgefährliche Ecstasy-Pillen hergestellt und verkauft zu haben. Ein junges Pärchen hatte in der Nacht zum vergangenen Samstag (18.2.) Ecstasy-Pillen mit Schmetterlingsaufdruck konsumiert. Daraufhin waren der 23-jähriger Mann aus Fichtenau und seine 21-jährige Freundin bewusstlos geworden. Beide hatten sich zeitweise in einem lebensgefährlichen Zustand befunden und mussten vom Rettungsdienst und Notarzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden.