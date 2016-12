Schwäbisch Hall Raubüberfall auf Spielcasino: Täter auf der Flucht

Schwäbisch Hall.

Nach einem Raubüberfall auf ein Spielkasino fahndet die Polizei aktuell nach einem, möglicherweise zwei Täter.



Am Mittwoch (14.12.) um kurz nach 08.00 Uhr betrat ein Mann das Spielkasino in der Karl-Kurz-Straße. Er bedrohte die Angestellte mit einem Messer und nahm Bargeld in bislang unbekannter Höhe an sich. Er trug eine Pistole am Gürtel. Nach der Tat flüchtete der Mann in unbekannte Richtung.



Täterbeschreibung: Nach Zeugenangaben war der Täter etwa 170 cm groß, trug eine schwarze Maske, Adidas-Turnschuhe und sprach mit einem ausländischen Akzent. Möglicherweise stand ein Komplize vor dem Spielkasino.



Die Polizei bittet dringend um Zeugenhinweise!