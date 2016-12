Schwaikheim Weihnachtsmarkt mit Geesmusik

Schwaikheimer Weihnachtsmarkt am Samstag ( 10.12.2016 ). Foto: Benjamin Beytekin

Schwaikheim. Zahlreiche Anbieter weihnachtlicher „Sächelchen“ reihen sich in der Dorfmitte aneinander. Die Besucher genießen heimeligen Lichterglanz und den Duft nach Waffeln, Bratwurst und Gulaschsuppe. Auch beim achten Weihnachtsmarkt, organisiert vom Gesangverein, steuern örtliche Vereine, Gruppen, Geschäftsinhaber und Privatleute ein großes Angebot bei, im Mittelpunkt steht Selbstgemachtes.

Die Gemütlichkeit des Weihnachtsmarkts rund um den Gorroner Platz hat viele Freunde – vorne dabei die Kinder: Für sie hat sich das Warten auf das Christkind schon zwei Wochen vor Heiligabend gelohnt: Engel Birgit Korn überreicht ihnen persönlich weihnachtliche Anhänger, Wichtel und kleine Engelchen als Geschenk und ist mit ihrem weißen Gewand der Star.

Glücksbringer für das neue Jahr und gehäkelte Kuscheltiere

Wer unter den Besuchern nicht schon in Weihnachtsstimmung herkommt, dem wird es bei Glühwein, Plätzchen und Punsch vollends weihnachtlich zumute. Besonders als die Swinging Notes, der Popchor des Gesangvereins unter der Leitung ihres Dirigenten Nikolai Singer, sanfte feierlich-besinnliche Lieder wie „Süßer die Glocken nie klingen“ für die Kerzleszeit anstimmen. Der Gorroner Platz ist zu einem Drittel voll. Vor dem Haus Elim sind es noch ein paar mehr, die sich an dem Auftritt erfreuen und zuhören. Und an den geschmückten Ständen kommt bei einsetzender Dunkelheit die feierliche Beleuchtung der Lichterketten und Kerzen schön zur Geltung.

Man staunt nicht schlecht über das Basteltalent mancher Anbieter, bei denen man sich mit Weihnachtsgeschenken, Dekorationen, gehäkelten Kuscheltieren und Gutsle eindecken kann. Sogar Glücksbringer für das neue Jahr haben es schon in die Auslagen geschafft. Jedes Figürchen sieht anders aus, Schweinchen und Kaminfeger sitzen in verschiedenen Positionen auf einem Hufeisen, erklärt Greta Schneider einer Kundin.

Schneiders Schwester Andrea verkauft selbst gemachte Pralinen. „Ein Vierteljahr ist die Familie damit beschäftigt“, sagt Vater Bernd Schneider, der vier kleine Nähmaschinen aus seiner großen Sammlung präsentiert. „Sie sind alle funktionstüchtig und können den einfädigen Kettenstich.“ Nähen ist auch die Leidenschaft von Silvia Klenk. „Schon im Frühjahr fange ich an“, erklärt die leidenschaftliche Näherin von diversen Stoffherzchen und Taschen. Die kleinsten Täschchen sind aus Papier. „Papier lässt sich sehr gut mit der Nähmaschine zusammennähen“, meint sie. Sie hat ein Faible für ein ganz bestimmtes Papier: Am liebsten bastelt sie mit alten Gesangbüchern, umhüllt mit den ausgerissenen Seiten collagenartig Weihnachtskugeln und faltet Sterne. Alte Liedzeilen begegnen einem auch auf ihren Weihnachtsbäumen wieder: Das Papier hat sie wie eine Ziehharmonika gefaltet, mit der Lochzange gestanzt und es an einem Schaschlikspieß aufgezogen. „Wachsen“ tun die Bäumchen auf einem Holzfuß, für den sie Holz vom eigenen Walnussbaum verwendet. „Der Markt ist nicht kommerziell, es gibt viele Basteleien und Selbstgebackenes“, sagt Thomas Welles von der Narrenzunft Sumpfgoischder, die zum ersten Mal ein komplettes Häs vor ihrem Stand aufgestellt hat.