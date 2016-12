Schwaikheim Brand am Schwaikheimer TSV-Vereinsheim

Schwaikheim (bb/ngr).

Feuer am Vereinsheim des TSV Schwaikheim. Der Notruf ging um 14.25 Uhr an diesem Sonntag (4.12.2016) bei den Rettungsdiensten ein. Nach Augenzeugenberichten brannte es in einem vergitterten Keller-Lichtschacht am Gebäude. Die Rauchentwicklung war extrem. Das Vereinsheim ist total verqualmt worden. Handballer, die in der benachbarten Fritz-Ulrich-Halle ihren Spieltag bestritten, versuchten zu löschen. Die Feuerwehr musste Schaum einsetzen. Offenbar waren in dem Lichschacht Altreifen und eine Holzpalette gelagert, die Feuer gefangen hatten. Die Ursache für den Brand ist noch unklar. Spekuliert wird, dasss möglichweise eine achtlos weggeworfene Kippe den Brand verursacht haben könnte, nebenan befindet sich eine Raucherecke.