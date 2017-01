Schwaikheim.

Am frühen Sonntagmorgen versuchte ein Einbrecher vergeblich in ein Gebäude in der Nähe der Ludwig-Uhland-Schule einzubrechen. Der vermeintliche Dieb versuchte zwischen ein Uhr und 2.30 Uhr sowohl die Garagentüre als auch die Haustüre aufzuhebeln, scheiterte jedoch an den Versuchen. Er verursachte dabei etwa 500 Euro Schaden.