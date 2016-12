Schwaikheim Gartenlauben aufgebrochen

Schwaikheim. In der Gartenkolonie des Blumen- und Gartenbauvereins kam es im Zeitraum von Samstag bis Mittwoch zu Einbrüchen und einem Einbruchsversuch. Ein unbekannter Täter entwendete aus einer Gartenhütte zwei Flaschen Alkohol und versuchte einen weiteren Geräteschuppen aufzubrechen.

Wahrscheinlich derselbe Täter brach noch eine weitere Gartenlaube auf, in der jedoch nichts entwendet wurde. Hier machte es den Anschein, dass darin genächtigt wurde. Personen die Hinweise zu dem Täter machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Winnenden unter Telefon 07195/694-0 in Verbindung zu setzen.