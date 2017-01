Schwaikheim Hat ein Dieb das Auto angezündet? zvw, 09.01.2017 09:46 Uhr

Symbolbild. Foto: Habermann / ZVW

Schwaikheim.

Ein völlig ausgebrannter Peugeot ist am Sonntagmorgen (8.1.) nahe der Schwaikheimer Linde entdeckt worden. Vermutlich hatte ein Unbekannter den Wagen in der Nacht auf Sonntag in Hohenacker entwendet und diesen in Brand gesteckt. Die Höhe des Schadens kann laut Polizei noch nicht beziffert werden. Wer hat Verdächtiges im Bereich der Gartenanlagen am Eckweg beziehungsweise Beinsteiner Weg bemerkt? Hinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter Telefon 07195/6940 entgegen.

