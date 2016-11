Schwaikheim In Bar auf Mann eingeschlagen und getreten

Das Amtsgericht in Waiblingen. Foto: Habermann / ZVW

Schwaikheim/Waiblingen. Sie sollen einen anderen Gast in einer Schwaikheimer Bar brutal zusammengeschlagen haben. Dafür hat das Amtsgericht Waiblingen einen der beiden Angeklagten zu einer Haftstrafe von einem Jahr auf Bewährung und 1000 Euro Geldstrafe, den anderen zu einem halben Jahr Haft auf Bewährung und 80 Sozialstunden verurteilt.

Im September 2015 sollen die Angeklagten auf einen Gast erst eingeschlagen und dann, als dieser blutend am Boden lag, noch auf ihn eingetreten haben, so die Anklage. Das Opfer erlitt dabei zahlreiche Hämatome an Kopf und Körper sowie einen Nasenbeinbruch. Die Angeklagten – beide Italiener, Vater und Sohn, beide nicht Deutsch sprechend, weshalb ein Dolmetscher für sie übersetzt, erzählen dagegen eine ganz andere Geschichte.

Die Version des 60-jährigen Vaters: „Wir waren an dem Abend bei meinem Bruder in der Pizzeria feiern und sind danach noch in die Bar. Am Ende des Abends wollte ich bezahlen und ging zum Tresen, dort wurde ich von einem Mann beleidigt. Mein Sohn kam dazu und verlangte eine Entschuldigung von ihm. Nachdem der Inhaber dazwischengegangen war, hat sich der Mann entschuldigt, und das war’s dann. Irgendwann ist der Mann vom Hocker gerutscht, da muss er sich wehgetan haben.“

„Ich hab’ Angst, im Gefängnis zu landen“

Sein 28-jähriger Sohn räumt allerdings ein: „Kann sein, dass ich die Person in der Diskussion ein wenig mit der Hand zurückgestoßen hab’. Geschlagen und getreten habe ich ihn nicht, ist möglich, dass ich aus Versehen irgendwo hingekommen bin, wenn das so war, tut es mir natürlich leid.“ Die Angeklagten bestreiten also im Wesentlichen zunächst die Vorwürfe der Anklage.

Der Anwalt des jungen Mannes bittet daraufhin um eine Unterbrechung der Verhandlung. Fünf Minuten später kommen beide Verteidiger und Angeklagte zurück in den Gerichtssaal: „Das Gedächtnis der beiden hat sich etwas aufgehellt“, erklärt einer der Anwälte. Aber auch die neue Geschichte, die die Angeklagten nun vorbringen, bestätigt den Vorwurf nur oberflächlich. „Ich hab’ Angst, im Gefängnis zu landen“, gesteht der ältere Angeklagte ein, „kann sein, dass ich den Kläger wirklich schlecht behandelt habe.“

Aussage des Geschädigten lässt alle im Saal schlucken

Zwei Schläge ins Gesicht, nachdem er beleidigt worden sei, gibt der 60-Jährige schließlich zu. Sein Sohn behauptet: „Ich hab’ die Person mit dem Fuß am Boden gehalten, getreten hab ich ihn wirklich nicht. Ich wollte meinen Vater verteidigen.“ Das Blatt wendet sich, als der Geschädigte als Zeuge aussagt. Ein zurückhaltender, höflicher Mann sitzt fast ein wenig verängstigt im Gerichtssaal und schildert den Abend aus seiner Sicht. Seine Aussage lässt alle im Saal schlucken. „Ich sehe mich heute noch jedes Mal um, wenn ich an öffentlichen Plätzen bin oder aus dem Auto aussteige.“

Der 58-Jährige berichtet, dass er an dem Abend am Tresen belästigt worden sei und daraufhin die Bar verlassen habe, um Ärger aus dem Weg zu gehen. Der jüngere Angeklagte habe draußen von ihm eine Entschuldigung gegenüber dem Vater verlangt. Nach Drohungen, dass er sonst umgebracht werde, habe er diese Entschuldigung abgegeben. „Ich wollte einfach nur nach Hause“, so der Zeuge.

Aussagen der Angeklagten fliegen als Lügen auf

Doch daraus wurde nichts. Die Italiener wollten daraufhin einen Versöhnungsschnaps mit ihm trinken. „Ich wollte das aus der Welt geschafft haben, also hab’ ich zugesagt. Als ich das Schnapsglas grade angesetzt hatte, versuchte der ältere Herr, mir mit dem Knie in die Genitalien zu treten. Das ist ihm nicht gelungen, und der Jüngere hat dann den Moment meiner Verwirrung genutzt und mir die Nase gebrochen. Ich flog zu Boden und es wurde weiter auf mich eingetreten.“

Diese Schilderung bestätigt der Wirt, der ebenfalls als Zeuge geladen ist. Die Aussagen der Angeklagten fliegen nach und nach als Lügen auf.

Für den Sohn fällt das Strafmaß höher aus

Die Staatsanwältin verlangt in ihrem Plädoyer Freiheitsstrafen ohne Bewährung, da die Schlägerei, wie man den Vorstrafenregistern entnehmen kann, nicht die erste gewesen sei. „Für den Vater ein Jahr und sechs Monate, für den Sohn zwei Jahre“, fordert sie. „Der Geschädigte hat eine glaubhafte Version des Abends geschildert, und die Brutalität der beiden Angeklagten ist einfach nicht vertretbar“, erklärt sie.

Das Urteil der Richterin fällt allerdings milder aus. Die Angeklagten werden nicht wegen schwerer, sondern nur wegen einfacher Körperverletzung verurteilt. Für den Sohn fällt das Strafmaß höher aus, da er brutaler und folgenschwerer vorgegangen war als sein Vater. Der Sohn wird zu einer Haftstrafe von einem Jahr verurteilt, der Vater zu einer von einem halben Jahr, beide auf Bewährung. Der Sohn muss außerdem 1000 Euro Strafe zahlen, der Vater 80 Sozialstunden ableisten.